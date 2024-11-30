Efeler 09 Spor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-4
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasında yer alan Efeler 09 Spor evinde Küçükçekmece Sinopspor'a farklı yenildi: 0-4.
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasında yer alan Efeler 09 Spor evinde Küçükçekmece Sinopspor'a farklı yenildi: 0-4. Konuk ekip 33'üncü dakikada Hazarhan'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Küçükçekmece Sinopspor, 59'da Mehmet Küçükdurmuş ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinop ekibinde bu kez 78'inci dakikada Mehmet Özdıraz sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 90'da yine Mehmet Özdıraz söyledi: 0-4. Bu sonuçla birlikte Efeler 09 takımı 10 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. Küçükçekmece Sinopspor ise 27 puana yükselip liderlik koltuğuna oturdu.
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