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        Emekliler için 5 yıldızlı otelde ücretsiz tatil projesi

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil yapma imkanı sunan sosyal sorumluluk projesini başlattığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:25
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        Emekliler için 5 yıldızlı otelde ücretsiz tatil projesi
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil yapma imkanı sunan sosyal sorumluluk projesini başlattığını duyurdu. Proje kapsamında ilk 25 emekli otelde ağırlanırken, 1 yılda 500 emeklinin ücretsiz tatil yapma imkanı bulacağı belirtildi.

        Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil yapma imkanı sunan sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında Kayseri Pınarbaşı'ndan 25 emekli, 5 yıldızlı otelde tatilde imkanı bulurken, Efes Antik Kenti ve Selçuk'un Şirince köyünü ziyaret etti. Projeyle 1 yılda her ay 40 kişi olmak üzere toplamda 500 emekliye ücretsiz tatil imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Çevik, tüm otelleri proje katılarak emeklilere destek vermeye davet etti.

        Kuşadası'nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel olarak Avrupalı emekliler gibi Türkiye'deki emeklilerin de tatil yapması için harekete geçtiklerini dile getiren Çevik, "Özellikle Avrupa ülkelerinde emekli olanlar, emeklilik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafından tatile çıkıyor. Türkiye de Avrupalı emeklilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Geldiklerinde Türkiye'nin deniz, kum ve güneşinden, tarihi güzelliklerinden, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu turizm sektörümüzün gelişmesine ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler olarak bu durumdan memnunuz. Ancak yabancı emekli turistin faydalandığı imkanlardan ülkemizdeki emeklilerin de aynı şekilde yararlanmasını istiyoruz" dedi.

        'MİLYONLARCA EMEKLİNİN TATİL YAPMASININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

        Projenin detayları hakkında bilgi veren Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de şu anda 16 milyondan fazla emekli var. Bu emeklilerin büyük bir kısmı tatil yapma konusunda pek fazla imkan bulamıyor. Ancak Türkiye'de binlerce otel turistlere hizmet veriyor. Bu kadar otel varken emeklilerin tatil yapamamasını kabullenemiyorum. Özellikle denize kıyısı olmayan şehirlerden gelecek olan emekliler, Türkiye'ye gelen yabancı emekli turist gibi otelimizde 1 hafta boyunca tatil yapabilecek. Ücretsiz tatil yapmaya ihtiyacı olan emeklilerin yararlanmasını istiyoruz, bu konuda kaymakamlıklar aracılığıyla ilerleyeceğiz. Emekliler bölgemizdeki tarihi ve turistik yerleri de gezme imkanı bulacaklar. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm otellerimiz bu projeye dahil olabilir. Ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilir. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmayacaktır."

        'ÇOK RENKLİ 5 GÜN GEÇİRİYORUZ'

        Efes Antik Kenti ve Selçuk'un Şirince köyünü ziyaret eden emeklilerden Suna Tırak, "Çok güzel ve çok renkli 5 gün geçiriyoruz. Bir emeklinin gidemeyeceği yerlere geldik. Bizim şartlarımızdaki emeklilerin imkanı olmayan bir durum. Bu imkanı yaşamak çok güzel" dedi.

        Emeklilerden Yıldırım Çelik ise "Kendi imkanlarımızla gelebileceğimiz ve görebileceğimiz yerler değil. Devamının gelmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Proje kapsamında çiftlik ziyareti de yapan emeklilerden Fatma Bozoklu, "İlk kez ata bindim çok mutluyum, güzel bir duyguymuş iyi ki bindim" dedi.

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