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        Nazillispor'da bir istifa daha

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçlarda çıkışa geçip alt sıralardan kurtulmak için umutlanmasına rağmen Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silinecek olan Nazillispor'da Başkan Yardımcısı İsmail Poyraz Batur istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:16
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        Nazillispor'da bir istifa daha
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçlarda çıkışa geçip alt sıralardan kurtulmak için umutlanmasına rağmen Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silinecek olan Nazillispor'da Başkan Yardımcısı İsmail Poyraz Batur istifa etti. Daha önce de istifaların olduğu yönetimden Batur da ayrılırken, kulüp yönetiminde çatlak oluştu. İstifa eden Başkan Yardımcısı İsmail Poyraz Batur'un önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yaparak görev süresi boyunca yaşananları kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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