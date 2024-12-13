Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        37 öğrencinin rahatsızlandığı okulun kantin işletmecisi hakkında idari soruşturma

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        37 öğrencinin rahatsızlandığı okulun kantin işletmecisi hakkında idari soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan araştırmada yasak olmasına rağmen ilk kez getirdiği hazır tavuklu makarnayı öğrencilere sattığı belirlenen okul kantinin işletmecisi hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

        Acarlar 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda, dün teneffüste kantinden aldıkları tavuklu hazır makarna yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan 37 öğrenci, ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin tamamı taburcu edildi.

        MAKARNAYI İLK KEZ GETİRMİŞ

        Kantinde, tavuklu hazır makarnanın satışının yasak olmasına rağmen dün ilk kez getirilip satıldığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hazır tavuklu makarna başta olmak üzere kantindeki tüm gıda ürünlerinden numune alıp tahlile gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul kantini işletmecisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Aydın'da 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın'da 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Erdem Günay Atacan, Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 7 birinci...
        Erdem Günay Atacan, Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 7 birinci...
        Aydın filede Fenerbahçe önünde
        Aydın filede Fenerbahçe önünde
        Nazillispor'a lisans umudu
        Nazillispor'a lisans umudu
        Zeytin hasadından dönen çiftçi devrilen traktörün altında can verdi
        Zeytin hasadından dönen çiftçi devrilen traktörün altında can verdi
        GÜNCELLEME - Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 37 öğ...
        GÜNCELLEME - Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 37 öğ...