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        Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

        AYDIN'ınNazili ilçesinde durdurulan otobüsteki yolculardan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:35
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        Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı
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        AYDIN'ınNazili ilçesinde durdurulan otobüsteki yolculardan E.Ü.'nün (22) valizinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı. E.Ü., tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da gelen bir yolcu otobüsünü rutin kontrol için uygulama noktasında durdurdu. Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan E.Ü.'nün valizinde yaptığı aramada 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu E.Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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