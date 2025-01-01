Kuşadasıspor'da 6 futbolcu gitti
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla amatöre düşme hattında tamamlayıp ikinci yarıda kurtuluş savaşı verecek Kuşadasıspor, devre arasında 6 futbolcuyla vedalaştı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla amatöre düşme hattında tamamlayıp ikinci yarıda kurtuluş savaşı verecek Kuşadasıspor, devre arasında 6 futbolcuyla vedalaştı. Siyah-beyazlılarda Berke Avcı, Batu Burhan Çevik, Batın Özdemir, Emir Yazıcı, Ferhat Öztaşdelen ve Mirzacan Yıldırım'ın sözleşmeleri geçen hafta karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.