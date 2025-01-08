Nazillispor özel maçta moral buldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 24 Erzincanspor'u 3-1 mağlup etti. Nazillispor'u galibiyete taşıyan golleri Oğuzhan Akgün, Zahit Fındık ve penaltıdan Miraç Furkan Türközü attı. Takımın yeni teknik patronu Muzaffer Taşkın, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Taşkın, "İlk hazırlık maçımızda oynadığımız oyun beni sevindirdi. Sahada etkili bir oyun ortaya koyan oyuncularımız, hem hücumda hem de savunmada olumlu sinyaller verdi" dedi.

Başkan Şahin Kaya ise teknik heyet ve oyuncularla yaptığı toplantıda, "Antalya'da çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Mücadelemizi elimizden bırakmadık. Teknik kadromuzda değişikliklere gittik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak başlayacağız" diye konuştu.