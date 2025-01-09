Sarıkemer Köprüsü'nde yıkılma riski

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke'ye bağlı 'Taş Köprü' olarak bilinen Sarıkemer'i ikiye bölen Büyük Menderes Nehri'nde biriken katı atık ve çöplerin ciddi çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek, "Yüklü miktardaki atıklar, sürekli olarak orada bulunan tarihi taş köprüye baskı yaptığından yıkılma riski meydana geliyor" dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke’ye bağlı Sarıkemer'i ikiye bölen Büyük Menderes Nehri'nde biriken katı atık ve çöplerin çevre kirliliği oluşturduğunu belirtip, halk sağlığını da tehdit ettiğini dile getirdi. Biriken atıkların 700 yıllık geçmişe sahip tarihi Sarıkemer Köprüsü'ne baskı yapıp, kemerlerini tıkadığını belirten Sürücü, atıkların köprüyü yıkma tehlikesi oluşturduğunu söyledi. Sürücü, "Taş köprünün kanayan yarası haline gelen katı atık ve çöp sorunlarına yıllardır çözüm bulunamıyor. Yukarı havzadan duyarsız ve bilinçsiz insanların Menderes'e attığı atıklar, sularla birlikte aşağı havzadaki tarihi taş köprüye kadar geliyor. Taş köprünün kemerlerini tıkayan ağaç kütükleri ve evsel malzemeler yukarıdan gelen tüm çöpleri, kütükleri, bitkisel malzemeyi ve hayvan ölülerini köprünün arkasında biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Taş köprünün çöpler için doğal bir bariyer oluşturup, tüm atıkların denize gitmesini önlediğini ifade eden Sürücü, "Ancak yüklü miktardaki atıklar sürekli olarak köprüye baskı yaptığından yıkılma riski meydana geliyor. Yıkılırsa tarihi bir yapı yok olacak ve vatandaşlar iki mahallenin geçişini sağlayan köprüden geçemeyecekler. Menderes'teki inek, domuz ve köpek gibi hayvan ölüleri de bir aydır suyun içinde halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ölen ineğin ne tür hastalıktan öldüğü belli değil" açıklamalarında bulundu.