Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3
SALON:Aydın Mimar SinanHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Turgut UzunçakmakAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma, Berka Buse, Stojilkovic, Leyva, Zeynep Sude, Rasinska, Gizem Çerağ, Cansu, Defne, Merve Nur, İrem Nur, Johnson, SeherNİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda, Milenkovic, Merve, Szczurowska, Kulan, Bilge, Işıl, Melisa Ege, SelinSETLER: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25SÜRE: 120 dakikaSULTANLAR Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
SALON:Aydın Mimar Sinan
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma, Berka Buse, Stojilkovic, Leyva, Zeynep Sude, Rasinska, Gizem Çerağ, Cansu, Defne, Merve Nur, İrem Nur, Johnson, Seher
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda, Milenkovic, Merve, Szczurowska, Kulan, Bilge, Işıl, Melisa Ege, Selin
SETLER: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25
SÜRE: 120 dakika
SULTANLAR Ligi 16’ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 15-25, 23-25, 25-22 ve 23-25’lik skorlarla sona erdi.
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