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        Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3

        SALON:Aydın Mimar SinanHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Turgut UzunçakmakAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma, Berka Buse, Stojilkovic, Leyva, Zeynep Sude, Rasinska, Gizem Çerağ, Cansu, Defne, Merve Nur, İrem Nur, Johnson, SeherNİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda, Milenkovic, Merve, Szczurowska, Kulan, Bilge, Işıl, Melisa Ege, SelinSETLER: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25SÜRE: 120 dakikaSULTANLAR Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:27
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3
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        SALON:Aydın Mimar Sinan

        HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

        AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma, Berka Buse, Stojilkovic, Leyva, Zeynep Sude, Rasinska, Gizem Çerağ, Cansu, Defne, Merve Nur, İrem Nur, Johnson, Seher

        NİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda, Milenkovic, Merve, Szczurowska, Kulan, Bilge, Işıl, Melisa Ege, Selin

        SETLER: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25

        SÜRE: 120 dakika

        SULTANLAR Ligi 16’ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 15-25, 23-25, 25-22 ve 23-25’lik skorlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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