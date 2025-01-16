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        Aydın'da jandarma astsubay evinde ölü bulundu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yapan Astsubay Çavuş Tolga Gökalp, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 04:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 04:50
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        Aydın'da jandarma astsubay evinde ölü bulundu
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yapan Astsubay Çavuş Tolga Gökalp, evinde ölü bulundu.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nazilli’nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yaptığı öğrenilen Astsubay Çavuş Tolga Gökalp’in (26) evinden silah sesi geldi. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gökalp'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nazili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubay Tolga Gökalp'in, üç ay önce Mersin'den Aydın'ın Nazilli ilçesine tayin olduğu ve Aydın-Denizli Otoyolu'nda Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yaptığı öğrenildi. İntihar şüphesi üzerinde de durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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