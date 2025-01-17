Aydın'da haraç çetesine operasyon; 3 tutuklama

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki bazı kişileri tehdit edip, haraç isteyen çeteye yönelik çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon yapıldı. Şüpheliler İ.H.B., A.E. ve S.A., adreslerinde yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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