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        Aydın'da 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:50
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        Aydın'da 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada; Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, dün lastik bottaki 30 kaçak göçmen ile organizatör M.G. ve R.H.'yi yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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