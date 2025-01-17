Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmen aranıyor

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen ve kayıp olarak aranan kaçak göçmen sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmen aranıyor
        ABONE OL

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen ve kayıp olarak aranan kaçak göçmen sayısı 4'e yükseldi. Ekipler, kayıp göçmenleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.32'de Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde fiber karinalı lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenlere 'dur' ihtarında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki kaçak göçmenler, kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik botta bulunan kaçak göçmenlerden bazıları, denize düştü. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik gemisi ve 3 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, botta bulunan 31 kişi karaya çıkartıldı. Aralarında yaralı olan 1 kaçak göçmen ile kurtarılan göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Denize düşen ve kayıp olarak aranan kaçak göçmen sayısı 4'e yükselirken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Aydın'da 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Aydın'da 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Aydın'da haraç çetesine operasyon; 3 tutuklama
        Aydın'da haraç çetesine operasyon; 3 tutuklama
        Efeler'den savunmaya takviye
        Efeler'den savunmaya takviye
        Nazillispor'un rakibi Giresunspor
        Nazillispor'un rakibi Giresunspor
        Kuşadası'nda 'dur' ihtarına uymayan bottan 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ö...
        Kuşadası'nda 'dur' ihtarına uymayan bottan 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ö...
        Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz...
        Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz...