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        Nazillispor'da para krizi

        2'İNCİLig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'u 4-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor'da ekonomik kriz baş gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:05
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        Nazillispor'da para krizi
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        2'İNCİLig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'u 4-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor'da ekonomik kriz baş gösterdi. Farklı Giresunspor maçı galibiyetinin ardından alacaklarına karşılık teminat verilen futbolcuların takımdan ayrılması gündeme geldi. Sezon başından bu yana yönetimden ödeme bekleyen ve teminat alan oyunculara verilen süre doldu. 15 Ocak'ta sona eren süre kapsamında ödeme alamayan bazı futbolcuların boşa çıkma ihtimalinin olduğu bildirildi.

        Kaleci Mustafa Güngör başta olmak üzere oyunculardan Emrullah Ertuş, Gökmen Aydoğdu, Furkan Balaban, Selçuk Hakalmaz, Uygar Mert Zeybek, Miraç Furkan Türközü gibi kadronun önemli oyuncuları peşinat ve maç başı alacaklarını tahsil edemedikleri için takımlarından ayrılabilecekleri ifade edildi. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, futbolcuların alacaklarını ödeyebilmek için Adana'da bulunan üç gayrimenkulünü satışa çıkarmayı planladığı öğrenildi. Futbolcularına ödeme yapabilmek için yoğun bir çalışma içinde olan yönetim kurulu, olası ayrılıkların ardından gayrimenkul satışından gelecek parayla yaklaşık 4 milyon TL'lik transfer yasağını kaldırmayı ve yeni oyuncuları kadroya dahil etmeyi hedeflediği de dile getirildi.

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