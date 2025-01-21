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        Tarım işçilerini taşıyan cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:40
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        Tarım işçilerini taşıyan cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında kırsal Bekirler Mahallesi Sakaralan Mevkii’nde meydana geldi. Zeytin hasadına giden işçileri taşıyan İbrahim Astepe'nin (68) kullandığı 09 R 0116 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cip sürücüsü İbrahim Astepe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tarım işçileri H.U., M.Ç., H.Ç., C.Ç., M.U. ve T.U. ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İbrahim Astepe’nin cenazesi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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