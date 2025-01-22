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        10 metre yükseklikten düşen çatı ustası, öldü

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı binada 10 metre yükseklikten düşen çelik çatı tamir ve montaj ustası Soner Köse (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:05
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        10 metre yükseklikten düşen çatı ustası, öldü
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        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı binada 10 metre yükseklikten düşen çelik çatı tamir ve montaj ustası Soner Köse (50), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Kamışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çelik çatı tamir ve montajı işi yapan Soner Köse, bir binanın çatısında tamirat işiyle uğraştığı sırada dengesini kaybetti. Köse, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Soner Köse'nin cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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