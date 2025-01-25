Aydın evinde Beşiktaş'la oynuyor

SULTANLAR Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 17 maçta 6'şar galibiyet alan iki takımdan Beşiktaş 9'uncu sırada, Aydın ekibi ise 10'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti. Son olarak deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Aras Kargo ise aynı saatte Ankara'da Zerenspor'un konuğu olacak.

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