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        Efeler 09 Spor - Pazarspor: 0-1

        3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 Spor sahasında Pazarspor'a 1-0 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:19
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        Efeler 09 Spor - Pazarspor: 0-1
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        3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 Spor sahasında Pazarspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresine hızlı başlayan Pazarspor, 47'nci dakikada Onur'un golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan konuk Pazarspor oldu. Bu skorun ardından Efeler 09 takımı 16 puanda kaldı ve düşme hattından çıkamadı. Pazarspor ise 25 puana yükselip play-off hattında yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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