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        Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 6 gözaltı

        AYDIN merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen içki kaçakçılığı operasyonunda, sahte olduğu belirlenen 71 litre alkollü içki, 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:20
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        Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 6 gözaltı
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        AYDIN merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen içki kaçakçılığı operasyonunda, sahte olduğu belirlenen 71 litre alkollü içki, 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptığı, ürünleri çeşitli karışımlarla seyreltip, içilebilir hale getirerek etil alkol olarak piyasaya sürdükleri de belirlendi.

        İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarda, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 2024 Kasım'da çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Dün sabah saatlerinde de Aydın başta olmak üzere Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli, Muğla ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, 1500 kapak ve tıpa, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

        Şüphelilerden bazılarının aynı zamanda cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptıkları ve bu ürünleri, içine yaptıkları karışımlarla seyreltip etil alkol olarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerden S.Ç., S.K., E.D. ve H.D. Aydın'da, G.Ç. İzmir'de ve E.T. ise Muğla'da gözaltına alındı. 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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