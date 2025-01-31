Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığına 1 tutuklama (2)
1ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 5'İNE ADLİ KONTROLAydın merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen içki kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden S.
1ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 5'İNE ADLİ KONTROL
Aydın merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen içki kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden S.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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