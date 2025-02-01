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        Kuşadasıspor - Kahramanmaraşspor: 1-0

        -3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kuşadasıspor sahasında Kahramanmaraş Spor'u son dakika golüyle 1-0 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:06
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        Kuşadasıspor - Kahramanmaraşspor: 1-0
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        -3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kuşadasıspor sahasında Kahramanmaraş Spor'u son dakika golüyle 1-0 yendi. Ege temsilcisi 90+2'nci dakikada Mustafa Aydoğdu'nun golüyle 3 puana uzandı. Kuşadasıspor bu sonucun ardından 13 puana yükseldi ancak düşme potasından çıkamadı. Play-Off umutları olan Kahramanmaraş Spor ise 22 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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