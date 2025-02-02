Nazillispor - Elazığspor: 1-6

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Nazillispor, Vanspor'dan sonra evinde Elazığspor'a da çok farklı yenildi: 1-6. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekip 17'nci dakikada Yusuf Mert'le öne geçerken, ev sahibi takım, Bayram Enes'in henüz 19'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasıyla dağıldı. Elazığspor, 24'üncü dakikada Muhammet Ömer, 45'inci dakikada yine Yusuf Mert, 45+4'te Halil İbrahim, 57'nci dakikada Kerim Frei ve 86'ncı dakikada penaltıdan Melih İnan'ın golleriyle farka koştu. Nazilli'nin tek golünü 68'inci dakikada Oğuzhan Akgün attı. Grupta son 5 maçta 4'üncü yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip kendisini 12 puanla yine düşme hattında buldu.