Aydın'da uyuşturucuya 3 tutuklama
AYDIN'ın 3 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
AYDIN’ın 3 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Didim ve Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 12 parça halinde 100 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza, 42 parça halinde toplam 45,58 gram esrar ile 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Adreslerde bulunan S.B., G.T., E.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.T., E.A. ve A.Ç. tutuklanırken, S.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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