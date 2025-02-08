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        Aydın'da uyuşturucuya 3 tutuklama

        AYDIN'ın 3 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:43 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:45
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        Aydın'da uyuşturucuya 3 tutuklama
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        AYDIN’ın 3 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Didim ve Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 12 parça halinde 100 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza, 42 parça halinde toplam 45,58 gram esrar ile 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Adreslerde bulunan S.B., G.T., E.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.T., E.A. ve A.Ç. tutuklanırken, S.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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