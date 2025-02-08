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        'Ölü hasta taburcu edildi' iddiasına inceleme

        AYDIN'da tedavi gördüğü özel hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu edildikten sonra yakınlarına teslim edilen Recep Abbaslar'ın (91) hareketsiz ve gözleri kapalı haldeki sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:55
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        'Ölü hasta taburcu edildi' iddiasına inceleme
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        AYDIN'da tedavi gördüğü özel hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu edildikten sonra yakınlarına teslim edilen Recep Abbaslar'ın (91) hareketsiz ve gözleri kapalı haldeki sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çekti. Abbaslar’ın ölü olarak taburcu edildiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır" denildi.

        Kuşadası'ndaki özel bir hastanede tedavi gören Recep Abbaslar, dün taburcu edilip, yakınlarına teslim edildi. Recep Abbaslar’ın tekerlekli sandalyede gözleri kapalı ve hareketsiz olduğu anlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Abbaslar hayatını kaybederken, görüntüler tepki çekti. Recep Abbaslar’ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi.

        '40-45 DAKİKA HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

        Sağlık Bakanlığı 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

        "Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' ile ilgili haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. 30 Ocak'tan itibaren özel bir hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat'ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüştür. Tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek, 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        'DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNU FARK ETTİM'

        Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar (42), hastaneden şikayetçi olacaklarını belirterek, "Dedem KOAH rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesinde tedavi görürken, özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tutuldu. Dün taburcu işlemleri yapıldı. Başında yakınlarımız vardı, beni aradılar. Dedemin bilincinin yerinde olmadığını söylediler. Hemen hastaneye gittim. Durumunun kötü olduğunu fark ettim. Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an anlamadık. Oradakilere tepki gösterdim. Üzgünüz. Konunun takipçisi olacağız. Şikayetçiyiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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