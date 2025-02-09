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        Nazillispor'da kale düştü

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'ne 5-3 kaybeden siyah-beyazlılar 12 puanla düşme hattında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:33
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        Nazillispor'da kale düştü
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'ne 5-3 kaybeden siyah-beyazlılar 12 puanla düşme hattında kaldı. Adeta kalesi düşen Nazillispor özellikle son 3 maçta yediği 14 golle savunmada büyük alarm verdi. Bu süreçte deplasmanda Vanspor'a 3-1 kaybeden Nazilli, evinde ise Elazığspor'a 6-1'lik skorla boyun eğdi. Menemen deplasmanında da kalesinde 5 gol birden gören Nazillispor, kümede kalma yolunda camiasını büyük endişeye soktu. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle birçok as oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Nazillispor, hafta içinde transfer yasağını açarak kadrosunu takviye etmeye başlamıştı.

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