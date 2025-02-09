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        Efeler 09 SFK - Çankayaspor: 0-0

        3'ÜNCÜLig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 Spor sahasında Çankayaspor'la golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:06
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        Efeler 09 SFK - Çankayaspor: 0-0
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        3'ÜNCÜLig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 Spor sahasında Çankayaspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonuçla Efeler 09, 17 puana yükseldi ama düşme hattından çıkamadı. Çankayaspor da 21 puanla orta sıralarda yer buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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