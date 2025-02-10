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        Nazillispor zor günler yaşıyor

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'ne 5-3 yenilip 12 puanla düşme hattından kurtulamayan Nazillispor zor günler yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:39
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        Nazillispor zor günler yaşıyor
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'ne 5-3 yenilip 12 puanla düşme hattından kurtulamayan Nazillispor zor günler yaşıyor. Üst üste 3'üncü yenilgisini alıp kalesinde bu maçlarda 14 gol gören siyah-beyazlılar, mali sıkıntılarını da bir türlü aşamadı. Yaşadığı krizler nedeniyle as oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kalan Ege ekibinde Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, transfer yasağını çözdüklerini ve takviyeler yapacaklarını dile getirdi.

        Özellikle savunmada yaşanan sıkıntılara değinen Taşkın, "Defansif anlamda büyük sıkıntılarımız var ve bir türlü bunun önüne geçemiyoruz. Bir şekilde gol yiyoruz. Sezon başından beri hiçbir maçta ilk yarıyı golsüz bitiremedik. Eğer bunu başarabilseydik, ikinci yarıda farklı bir strateji uygulayabilirdik. Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle eksik bölgeleri güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek.

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