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        Deve güreşlerini izlerken kalp krizi geçiren CHP'li meclis üyesi, toprağa verildi

        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşlerini izlerken kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ömer Gerçeker'in (61) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:55
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        Deve güreşlerini izlerken kalp krizi geçiren CHP'li meclis üyesi, toprağa verildi
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        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşlerini izlerken kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ömer Gerçeker'in (61) cenazesi toprağa verildi.

        Kuyucak Deve Güreş Arenası'nda dün Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 180 pehlivan devenin katılımıyla yaşanan güreşlerini protokol tribününden takip eden Kuyucak Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ömer Gerçeker, bir anda oturduğu sandalyeden yere düştü. Ön sırada bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Gerçeker'e ilk müdahaleyi yaptı. Gerçeker'in kalp krizi geçirdiğini belirleyen Başkan Tetik, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi. Başkan Tetik'in bir süre kalp masajı yaptığı Gerçeker'in duran kalbi tekrar çalıştı. Ömer Gerçeker, ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir diyabet ve yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Gerçeker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Bekar olan Ömer Gerçeker için bugün öğle vakti Kuyucak Başaran Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Nazilli Belediye Başkanvekili Selahattin Yılmaz, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, Gerçeker'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Gerçeker'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Başaran Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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