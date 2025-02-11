Efeler 09 SFK'dan 3 takviye

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK dış transferde 3 oyuncuyla anlaştı. Yeşil-beyazlılar, Kahramanmaraş İstiklalspor'dan 20 yaşındaki santrfor Nurettin Küçükdeniz, Gazipaşa Belediyespor'dan 26 yaşındaki sol kanat Murat Sevimler ve Büyükçekmece Tepecikspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Övüç'ü sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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