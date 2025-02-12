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        Aydın Valisi Canbolat: Tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu

        AYDIN Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin, "Toplantımızda deprem risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:00 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:26
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        Aydın Valisi Canbolat: Tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu
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        AYDIN Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin, "Toplantımızda deprem risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alındı. Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve riskli risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu" dedi.

        Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde artan sismik hareketlilik üzerine Aydın'da risk değerlendirme toplantısı düzenlendi. Didim, Kuşadası ve Söke ilçeleri için tahliye planı hazırlanırken, tsunami erken uyarı sistemleri güncellendi. Olası bir afet durumunda AFAD il müdürlüklerinden 39 arama ve kurtarma personeli bölgeye konuşlandırılacak. Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Ege Denizi'nde Santorini Adası ve çevresinde yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin risk değerlendirme toplantısı yapıldı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, olası deprem ve tsunami risklerine karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

        'TAHLİYE PLANLARI HAZIRLANDI'

        Vali Yakup Canbolat, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında AFAD ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirterek, "Toplantımızda deprem risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alındı. Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve riskli risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu. Afet Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Aydın İl Afet Müdahale Planı kapsamında çalışmalar değerlendirildi" dedi.

        'TSUNAMİ ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU'

        İl Afet Müdahale Planı kapsamında Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Canbolat, şunları söyledi:

        "AFAD Başkanlığı tarafından olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi gönderilerek 24 saat esasına göre personel görevlendirilmesi yapılmış ve aynı çalışma prensibiyle Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde kıyılara gerekli duyurunun yapılabilmesi için merkezi ezan sistemi aktif hale getirilmiştir."

        ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLECEK

        Vali Canbolat, olası bir afet durumunda hızlı müdahale edilebilmesi için 39 arama-kurtarma personelinin Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerine konuşlandırılacağını açıkladı. Son günlerde gündeme gelen ‘deniz çekilmesi' konusuna da değinen Vali Canbolat, bu olayın meteorolojik bir durum olduğunu ve Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle doğrudan bir bağlantısı olmadığını vurguladı. Vali Canbolat, vatandaşlara yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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