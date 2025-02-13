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        Nazillispor'a son dakika transfer şoku

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta evinde liderlik koltuğuna oturan 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Nazillispor ara transfer döneminde son dakika şoku yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:41
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        Nazillispor'a son dakika transfer şoku
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta evinde liderlik koltuğuna oturan 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Nazillispor ara transfer döneminde son dakika şoku yaşadı. Yaşadığı maddi krizler nedeniyle birçok as oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, transfer yasağını kaldıramadı ve prensipte anlaşma sağladığı oyuncuları başka takımlara kaptırdı. Transfer yasağını resmi olarak açamayan Naz-Naz'da geçen hafta sözleşme imzalanıp siyah-beyazlı formayla poz veren Rıdvan Koçak Tire FK'ya gitti.

        Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, mevcut oyuncularından Oğuzhan Akgün'ün alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle sözleşmesini feshedip Yeni Mersin İdmanyurdu'na transfer olduğunu belirtti. Taşkın, "Niyetimiz, Oğuzhan Akgün'ü satıp transferi açmaktı. Maalesef, alacağı olan eski futbolcular ve hocalar hiçbir şekilde indirim yapmadı. Başkan da transferden elde edilen geliri, takımın içindeki oyunculara dağıttı. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Taşkın, 68 Aksaray Belediyespor'dan alınan 1 puanın da kendileri için değerli olduğunu dile getirdi.

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