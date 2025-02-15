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        Nazillispor deplasmanda oynayacak

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde lider 68 Aksaray Belediyespor'la 2-2 berabere kalan düşme hattındaki Nazillispor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:23
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        Nazillispor deplasmanda oynayacak
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde lider 68 Aksaray Belediyespor'la 2-2 berabere kalan düşme hattındaki Nazillispor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak. Bolluca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ara transferde önemli oyuncuları kaybedip yasağı da açamayan Aydın ekibinde kart cezası sona eren stoper Bayram Enes An ve Yusuf Mert Yıldırım, teknik ekibin şans vermesi durumunda mücadelede forma giyebilecek. Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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