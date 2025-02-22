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        Nazillispor Anıl Taşdemir'e emanet

        2'NCİLig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Muzaffer Taşkın'la yollarını ayırırken, takım geçici 37 yaşındaki futbolcu Anıl Taşdemir'e emanet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:41
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        Nazillispor Anıl Taşdemir'e emanet
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        2'NCİLig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Muzaffer Taşkın'la yollarını ayırırken, takım geçici 37 yaşındaki futbolcu Anıl Taşdemir'e emanet edildi. Anıl'ın yeni çalıştırıcı gelene kadar hem futbolcu hem teknik adam olarak görev yapacağı açıklandı. 2 sezondur Nazilli'de top koşturan Anıl Taşdemir, önceki hafta Menemen FK maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Yönetimin ise Taşkın'ın yerine, sezon başında takımın başına getirilen ve 4 maç sonra gönderilen Özkan Kılıç'ı düşündüğü kaydedildi.

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