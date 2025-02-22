Aydın'da kağıt fabrikasında yangın (2)

MÜDAHALEDEVAM EDİYOR

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke'de bulunan kağıt fabrikasına gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Vali Canbolat, yaptığı açıklamada söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtip, "Bugün saat 10.55 gibi bölgede yangın başladı. Yangın Kipaş Fabrikası'nın sıkıştırılmış atık kağıtları depoladığı alanda başladı. 30 bin tona yakın depolarının olduğu bir bölgede yangın çıktı. Yangının sebebi tespit edilmiş değil. Teknik inceleme sonucunda tespit yapılacak. Yangının hızla büyümesi üzerine jandarma, AFAD, emniyet, sağlık, Büyükşehir İtfaiye, orman ekiplerimiz, ilçedeki diğer tankerler hepsi müdahaleye başladı. O saat itibari ile burada kriz merkezimizi oluşturduk. Ayrıca çevre ilerden de İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan takviye ekipler istedik. Onlardan bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor" dedi.

'ALEVLER YANDAKİ FABRİKANIN BOYAHANESİNE SIÇRADI'

Alevlerin yandaki fabrikanın boyahanesine de sıçradığını belirten Vali Canbolat, "Müdahale edip söndürdük. Ama atık kağıtların olduğu bölgede yangın hala devam ediyor. Müdahalemiz de 7/24 üzerinden devam edecek. Şu an bölgede 61 araç, 400 personelle müdahale ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Bu konuda gerekli tedbirlerin artırılması kanaatindeyiz. Dumandan etkilenenler olursa diye burada sağlık ekibi de oluşturduk" diye konuştu.

'DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYECİ VE PERSONELLER VAR'

Bir can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten Vali Canbolat, şöyle devam etti:

"Sadece müdahale eden itfaiyecilerimiz ve diğer personelden dumandan etkilenenler var. Onlara burada müdahale edip, hastaneye intikalleri sağlanıyor. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz. Müdahale devam ediyor. Ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim."