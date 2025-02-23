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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

        AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale 2'nci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:50
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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
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        AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale 2'nci günde de sürüyor.

        Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Valilik tarafından yangın için bölgede kriz merkezi oluşturuldu. Yangına müdahale için çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. Yangın, yandaki fabrikanın boyahanesine de sıçradı. Boyahanedeki yangın, kısa sürede söndürüldü. Aydın Valisi Yakup Canbolat da dün fabrikadaki çalışmaları yerinde takip etti. Yangına müdahale eden ekiplerin yanı sıra fabrika personelinin de aralarında bulunduğu 23 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi 24 saattir sürüyor.

        Bu arada, aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen yıl 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.

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