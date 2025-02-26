Aydın Devlet Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın korkuttu

AYDIN Devlet Hastanesi’nin zemin katındaki çamaşırhanede yangın çıkarken, hastaların bir kısmı tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Aydın Devlet Hastanesi’nin zemin katındaki çamaşırhanede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede hastane binasını duman sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binasının ilk iki katı da tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.