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        Nazillispor - Somaspor: 0-4

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattına demir atan Nazillispor, evinde 7 maçtır kazanamayan Somaspor'a da hayat verdi: 4-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:25
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        Nazillispor - Somaspor: 0-4
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattına demir atan Nazillispor, evinde 7 maçtır kazanamayan Somaspor'a da hayat verdi: 4-0. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 33 ve 43'üncü dakikalarda Rahmi Anıl, 66'ncı dakikada Caner Cengiz ve 88'de Hasan Ali'nin golleriyle farka koştu. Hafta içinde teknik direktörlük görevine Erman Güraçar'ın yerine Özgür Bayer'i getiren Somaspor, yeni teknik adamıyla çıktığı ilk maçta galibiyet hasretini bitirip 29 puana ulaştı. Grupta son 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Nazillispor ise 13 puanda kalarak umut tüketmeyi sürdürdü.

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