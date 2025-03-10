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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        AYDIN'ın Çine ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Muharrem Yıldız (43) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:30
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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Muharrem Yıldız (43) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Yıldız’ın kontrolünü yitirdiği 48 AH 019 plakalı motosiklet, şarampole devrildi. Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muharrem Yıldız, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Bir arama kurtarma derneğinin üyesi olan Muharrem Yıldız'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

        Yıldız'ın cenazesinin bugün öğlen Ata Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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