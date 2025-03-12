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        Sosyal medya fenomeni Meltem'in öldürülmesi soruşturmasında eşi ve 3 kişi gözaltına alındı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİAydın'ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:45
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        Sosyal medya fenomeni Meltem'in öldürülmesi soruşturmasında eşi ve 3 kişi gözaltına alındı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Menteşeli’nin cenazesi memleketi Bozdoğan'a getirildi. Karabağlar Mezarlığı önündeki meydanda düzenlenen cenaze törenine Menteşeli’nin aile ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Karabağlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın),

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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