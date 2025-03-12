Sosyal medya fenomeni Meltem'in öldürülmesi soruşturmasında eşi ve 3 kişi gözaltına alındı (2)

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Menteşeli’nin cenazesi memleketi Bozdoğan'a getirildi. Karabağlar Mezarlığı önündeki meydanda düzenlenen cenaze törenine Menteşeli’nin aile ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Karabağlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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