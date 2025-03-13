Efeler 09 SFK'da Ömer Kaplan döndü

3'üncüLig 3'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Efeler 09 SFK'da Nadir Arıkan'ın yerine teknik direktörlük görevine yeniden Ömer Kaplan getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpte Arıkan'dan önce görev yapan 40 yaşındaki teknik adam yaklaşık 1.5 aylık aradan sonra yuvaya döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Kaplan ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce de takımımıza oyun anlayışıyla önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine hayırlı olsun diyor, sezonun kalan kısmında başarılar diliyoruz" denildi.