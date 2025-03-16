Aydın'da 2 hektar orman yandı

Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi Sırca mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplere bölge halkı da destek verdi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin karadan 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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