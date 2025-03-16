Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 2 hektar orman yandı

        AYDIN'da çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 2 hektar orman yandı
        ABONE OL

        AYDIN'da çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

        Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi Sırca mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplere bölge halkı da destek verdi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin karadan 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğ...
        Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğ...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Aydın'da iftarda konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Aydın'da iftarda konuştu:
        Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğ...
        Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğ...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Aydın'da iş dünyası temsilcileri...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Aydın'da iş dünyası temsilcileri...
        Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde dere kenarında yakalanan şüpheli 'su...
        Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde dere kenarında yakalanan şüpheli 'su...