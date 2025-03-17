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        Aydın'da Nazilli'de orman yangını

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:50
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        Aydın'da Nazilli'de orman yangını
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Karıncalıdağ bölgesi Pirlibey mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 8 su tankeri olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun gösteriyor. Yangın söndürme çalışmalarının olumlu şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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