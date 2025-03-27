Aydın'ın filede yeni rakibi Kuzeyboru

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-1 yenildiği Türk Hava Yolları'na deplasmanda aynı skorla mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine elenerek 7-8 Etabı'nda Kuzeyboru ile eşleşti. Aydın temsilcisi rakibiyle ilk maçına 10 Nisan'da evinde rövanşa ise 13 Nisan'da deplasmanda çıkacak. Eşitlik halinde üçüncü ve son randevu 15 Nisan'da Kuzeyboru'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor üstünlük kurması halinde sezonu 7'nci sırada bitirmiş olacak.

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