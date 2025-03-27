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        Aydın'ın filede yeni rakibi Kuzeyboru

        SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-1 yenildiği Türk Hava Yolları'na deplasmanda aynı skorla mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine elenerek 7-8 Etabı'nda Kuzeyboru ile eşleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:07
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        Aydın'ın filede yeni rakibi Kuzeyboru
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        SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-1 yenildiği Türk Hava Yolları'na deplasmanda aynı skorla mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine elenerek 7-8 Etabı'nda Kuzeyboru ile eşleşti. Aydın temsilcisi rakibiyle ilk maçına 10 Nisan'da evinde rövanşa ise 13 Nisan'da deplasmanda çıkacak. Eşitlik halinde üçüncü ve son randevu 15 Nisan'da Kuzeyboru'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor üstünlük kurması halinde sezonu 7'nci sırada bitirmiş olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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