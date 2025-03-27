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        Ağabeyi tarafından vuruldu; 3 gün sonra öldü

        YDIN'ın Nazilli ilçesinde ağabeyi Ali Can Özkaya (63) tarafından tabanca ile vurulan Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:36
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        Ağabeyi tarafından vuruldu; 3 gün sonra öldü
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        YDIN'ın Nazilli ilçesinde ağabeyi Ali Can Özkaya (63) tarafından tabanca ile vurulan Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 24 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta meydana geldi. Ali Can Özkaya, 3 yıl önce oğlu Ertan Özkaya'yı (33) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kardeşi Felemez Özkaya ile oto yıkamacıda karşılaştı. Ali Can Özkaya, Felemez Özkaya'ya yanındaki tabancayla 3 el ateş etti. Felemez Özkaya, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah tutukluk yapınca bu kez de otomobiline giderek pompalı tüfeğini alan Ali Can Özkaya, tekrar olay yerine döndü.

        TESLİM OLDU

        İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elindeki pompalı tüfekle kardeşinin yanında bir süre bekleyen Ali Can Özkaya, daha sonra teslim oldu. Felemez Özkaya ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkaya, buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        'OĞLUMU ÖLDÜRDÜ'

        Ali Can Özkaya, ifadesinde kardeşi Felemez Özkaya'yı 3 yıl önce oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Can Özkaya, dün çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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