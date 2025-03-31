Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Yola savrulan motosikletli, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Muhammet Samet Ulusoy(16) savrularak otomobilin altında girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 06:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 06:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yola savrulan motosikletli, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti
        ABONE OL

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Muhammet Samet Ulusoy(16) savrularak otomobilin altında girdi. Kazada, Muhammet Samet Ulusoy olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan E.G.Y. idaresindeki 09 K 1480 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı sırada, 09 ANN 016 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Metrelerce sürüklenen Ulusoy, otomobilin altına girdi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulusoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ulusoy'un cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"

        Benzer Haberler

        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan a...
        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan a...
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da sitenin bahçesine giren domuz sürüsü görüntülendi
        Aydın'da sitenin bahçesine giren domuz sürüsü görüntülendi
        Aydın'da arızalanan otomobili polis ekipleri itti
        Aydın'da arızalanan otomobili polis ekipleri itti
        Üniversiteli Büşra'nın, sevgilisinin evinde göğsünden tabancayla vurulmuş c...
        Üniversiteli Büşra'nın, sevgilisinin evinde göğsünden tabancayla vurulmuş c...
        Aydın'da üniversite öğrencisi arkadaşının evinde ölü bulundu
        Aydın'da üniversite öğrencisi arkadaşının evinde ölü bulundu