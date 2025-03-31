Yola savrulan motosikletli, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Muhammet Samet Ulusoy(16) savrularak otomobilin altında girdi. Kazada, Muhammet Samet Ulusoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan E.G.Y. idaresindeki 09 K 1480 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı sırada, 09 ANN 016 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Metrelerce sürüklenen Ulusoy, otomobilin altına girdi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulusoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ulusoy'un cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.