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        Aydın'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

        AYDIN'ınEfeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:00
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        Aydın'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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        AYDIN'ınEfeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi.

        Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İncirliova ve Efeler ilçesindeki 2 ayrı binanın çatısı yola uçtu. Yine Efeler'de 6 katlı bir apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemi otomobilin üzerine düştü, yol kenarındaki ağaç da 2 otomobilin üzerine devrildi.

        MİLLET BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

        Kuvvetli rüzgar, Koçarlı ilçesindeki millet bahçesine de zarar verdi. Millet bahçesinin camları kırılırken, içerisindeki masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle devrilip, metrelerce sürüklendi. Bahçedeki çam ağaçlarından bazıları da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından gece boyunca kesilerek, bulundukları yerden kaldırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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