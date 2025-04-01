Furkan'ın öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 gözaltı

AYDIN'ınNazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız'ın (26) öldürülmesine ilişkin Ü.D. (47) ile H.D. (41), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Furkan Samet Bacaksız, bıçakla yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Adnan Menderes Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen Bacaksız, kurtarılamadı. Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Ü.D. ve H.D., polis tarafından yakalandı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.