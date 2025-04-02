Efeler 09 SFK - Çorluspor 1947: 1-1

3’üncüLig 3’üncü Grup’ta tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Efeler 09 SFK, evinde çıktığı 21’inci hafta erteleme maçında Play-Off hattındaki Çorluspor 1947 ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk takım 11’inci dakikada Caner Doğan’ın golüyle öne geçti: 0-1. Aydın temsilcisi bu gole 65’inci dakikada Hasan Berat Kayalı ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Efeler 09 SFK puanını 26’ya çıkarırken, Çorluspor 46 puana ulaştı.

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