Efeler 09 SK - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

İlk devre golsüz eşitlikle sona ederken, konuk Ayvalıkgücü dakikalar 64'ü gösterdiğinde Ali Habeşoğlu'nun golüyle üstünlük sayısını buldu: 0-1. Galibiyetini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü puanını 58'e çıkardı ve liderliği korudu. Efeler 09 ise 26 puanda kalıp ateş hattından uzaklaşamadı.

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