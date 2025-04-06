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        Efeler 09 SK - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Efeler 09 SK takımını 1-0 yenerek yoluna devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:32
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        Efeler 09 SK - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Efeler 09 SK takımını 1-0 yenerek yoluna devam etti.

        İlk devre golsüz eşitlikle sona ederken, konuk Ayvalıkgücü dakikalar 64'ü gösterdiğinde Ali Habeşoğlu'nun golüyle üstünlük sayısını buldu: 0-1. Galibiyetini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü puanını 58'e çıkardı ve liderliği korudu. Efeler 09 ise 26 puanda kalıp ateş hattından uzaklaşamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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