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        Aydınspor küllerinden doğdu

        AYDIN Süper Amatör Lig'de geçen hafta Germencikspor'u deplasmanda 2-0 yenen Aydınspor mutlu sona ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:20
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        Aydınspor küllerinden doğdu
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        AYDIN Süper Amatör Lig'de geçen hafta Germencikspor'u deplasmanda 2-0 yenen Aydınspor mutlu sona ulaştı. Bu galibiyetle puanını 46’ya yükselten Aydınspor, Süper Amatör Lig’de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Daha önce 1990-1993 yılları arasında o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de mücadele eden, 16 sene önce 2009'da 3'üncü Lig'den düşen Aydınspor, seneler sonra kupa sevinci yaşadı. Şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor, kupasına ise 20 Nisan Pazar günü kavuşacak.

        Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da pazar saat 15.00'te Çine Madranspor'u ağırlayacak Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını taraftarının önünde kaldıracak. 1966'da kurulan, son şampiyonluk kupasını 35 sene önce 1990'da kaldıran Aydınspor'un 2009 yılında profesyonel lige veda etmesiyle bir dönem Aydınspor 1923 kenti profesyonel ligde temsil etmişti. Aydın'ın profesyonel liglerdeki takımlarından Nazillispor bu sezon 2'nci Lig'den düşerken, 3'üncü Lig'deki Kuşadasıspor ve Efeler 09 SFK ise bitime 2 maç kala amatöre düşmeme mücadelesi veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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